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ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Лачыне

ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Лачыне 5 января с 22:00 до 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Дыг и Ханазах Горисского района обстреливались из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Забух и Джагазур Ла
Армия
6 января 2025 г. 12:30
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Лачыне

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Забух и Джагазур Лачынского района Азербайджана.

Как сообщили Report в Минобороны, инцидент произошел 5 января, обстрел велся с 22:00 до 22:10 с армянских позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Дыг и Ханазах Горисского района Армении.

"В последние дни подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали азербайджанские позиции, и все эти случаи были должным образом зарегистрированы", - добавили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке MoD: Azerbaijan army positions subjected to fire several times recently
Версия на азербайджанском языке MN: Son günlər Ermənistan Azərbaycan Ordusunun mövqelərini bir neçə dəfə atəşə tutub

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