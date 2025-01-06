ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Лачыне

5 января с 22:00 до 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Дыг и Ханазах Горисского района обстреливались из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Забух и Джагазур Ла

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Забух и Джагазур Лачынского района Азербайджана.

Как сообщили Report в Минобороны, инцидент произошел 5 января, обстрел велся с 22:00 до 22:10 с армянских позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Дыг и Ханазах Горисского района Армении.

"В последние дни подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали азербайджанские позиции, и все эти случаи были должным образом зарегистрированы", - добавили в оборонном ведомстве.