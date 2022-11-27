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Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу.
Армия
27 ноября 2022 г. 17:46
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

27 ноября с 15:45 до 16:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, 27 ноября с 11:30 до 16:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Агдамском, Ходжавендском и Тертерском направлениях.

Подразделениями армии Азербайджана, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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