Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу в Геранбойском направлении

5 марта с 00:40 до 00:50 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гюлистан Геранбойского района.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.
Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет.
В настоящее время ситуация на этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.