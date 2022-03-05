Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу в Геранбойском направлении

5 марта с 00:40 до 00:50 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гюлистан Геранб

5 марта с 00:40 до 00:50 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гюлистан Геранбойского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.