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Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 11 августа с 21:10 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Бязи
Армия
12 августа 2023 г. 09:16
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

11 августа с 21:10 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Бязирхана и Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 12 августа в 07:43 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии в Агдамском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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