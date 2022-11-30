Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

С 18:25 29 ноября до 00:45 30 ноября подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Ашагы Шорджа Басаркечарского района, Хазинавар и Бурун Горусского района, периодически обстреливали из стрелкового

С 18:25 29 ноября до 00:45 30 ноября подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Ашагы Шорджа Басаркечарского района, Хазинавар и Бурун Горисского района, периодически обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции армии Азербайджана в населенных пунктах Йеллиджа Кяльбаджарского района, Гаджилар Лачынского района и позиции, расположенные на Гарагёльском направлении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 29 ноября в 18:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.