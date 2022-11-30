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Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу С 18:25 29 ноября до 00:45 30 ноября подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Ашагы Шорджа Басаркечарского района, Хазинавар и Бурун Горусского района, периодически обстреливали из стрелкового
Армия
30 ноября 2022 г. 09:23
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

С 18:25 29 ноября до 00:45 30 ноября подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Ашагы Шорджа Басаркечарского района, Хазинавар и Бурун Горисского района, периодически обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции армии Азербайджана в населенных пунктах Йеллиджа Кяльбаджарского района, Гаджилар Лачынского района и позиции, расположенные на Гарагёльском направлении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 29 ноября в 18:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire: MoD
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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