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Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Садарака и Лачына

Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Садарака и Лачына 21 августа с 22:50 до 02:05 22 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Бирэли района Дэвэли, Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии А
Армия
22 августа 2023 г. 10:04
Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Садарака и Лачына

21 августа с 22:50 до 02:05 22 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Бирэли района Дэвэли, Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населённых пунктов Гараагач Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Минкенд Лачынского района.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, 22 августа с 06:15 до 07:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Ходжалинского и Агдамского районов.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями армии Азербайджана, работы были немедленно остановлены.

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Версия на английском языке Armenian armed forces fire on Azerbaijani positions in Sadarak and Lachin districts
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı bölmələri Azərbaycan Ordusunun Sədərək və Laçındakı mövqelərini atəşə tutub

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