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Повышается профессионализм танковых экипажей

Повышается профессионализм танковых экипажей В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, на общевойсковом полигоне с танковыми экипажами Азербайджанской Армии были проведены занятия по боевой подготовке.
Армия
28 июля 2022 г. 15:24
Повышается профессионализм танковых экипажей

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, на общевойсковом полигоне с танковыми экипажами Азербайджанской армии были проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Танковые экипажи успешно выполнили задачи по уничтожению целей условного противника, а также противотанковых средств с места и в движении после преодоления минных полей, естественных и искусственных препятствий.

В ходе занятий основное внимание уделялось повышению боеготовности танковых подразделений и совершенствованию индивидуальных навыков экипажей.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan Ordusunun tank heyətlərinin peşəkarlığı artırılır

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