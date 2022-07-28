Повышается профессионализм танковых экипажей

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, на общевойсковом полигоне с танковыми экипажами Азербайджанской Армии были проведены занятия по боевой подготовке.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, на общевойсковом полигоне с танковыми экипажами Азербайджанской армии были проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Танковые экипажи успешно выполнили задачи по уничтожению целей условного противника, а также противотанковых средств с места и в движении после преодоления минных полей, естественных и искусственных препятствий.

В ходе занятий основное внимание уделялось повышению боеготовности танковых подразделений и совершенствованию индивидуальных навыков экипажей.