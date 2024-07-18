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В ВС Азербайджана проведены сборы со снайперскими ротами

В ВС Азербайджана проведены сборы со снайперскими ротами В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2024 год, проведены сборы по специальности со снайперскими ротами и квалифицированными военнослужащими-снайперами воинских частей коммандос.
Армия
18 июля 2024 г. 10:07
В ВС Азербайджана проведены сборы со снайперскими ротами

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2024 год, проведены сборы по специальности со снайперскими ротами и квалифицированными военнослужащими-снайперами воинских частей коммандос.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках сборов с целью дальнейшего совершенствования навыков стрельбы военнослужащие выполнили практические упражнения по стрельбе из снайперских винтовок в различных эпизодах.

"Задачи по занятию огневой позиции и приведению оружия в боевое состояние, обнаружению и уничтожению целей условного противника были выполнены с высоким профессионализмом", - отметили в Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijani army improves professionalism of snipers
Версия на азербайджанском языке Snayperlər şərti düşmən hədəflərinin məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar icra ediblər

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