В ВС Азербайджана проведены сборы со снайперскими ротами

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2024 год, проведены сборы по специальности со снайперскими ротами и квалифицированными военнослужащими-снайперами воинских частей коммандос.

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2024 год, проведены сборы по специальности со снайперскими ротами и квалифицированными военнослужащими-снайперами воинских частей коммандос.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках сборов с целью дальнейшего совершенствования навыков стрельбы военнослужащие выполнили практические упражнения по стрельбе из снайперских винтовок в различных эпизодах.

"Задачи по занятию огневой позиции и приведению оружия в боевое состояние, обнаружению и уничтожению целей условного противника были выполнены с высоким профессионализмом", - отметили в Минобороны.