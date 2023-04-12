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Повышается боеготовность танковых подразделений Азербайджанской армии

Повышается боеготовность танковых подразделений Азербайджанской армии Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне с танковыми подразделениями проведены занятия по боевой подготовке.
Армия
12 апреля 2023 г. 12:56
Повышается боеготовность танковых подразделений Азербайджанской армии

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне с танковыми подразделениями проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Экипажи танков успешно выполнили поставленные задачи по управлению боевыми машинами, преодолению естественных и искусственных препятствий на местности, а также уничтожению целей условного противника с места и в движении.

На занятиях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боеготовности и совершенствования индивидуальных навыков членов экипажа, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм.

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Версия на английском языке Combat training of tank units increased
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun tank bölmələrinin döyüş hazırlığı artırılır

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