Минобороны: Повышены проходные баллы в образовательные учреждения специального назначения

"В настоящее время в Азербайджане успешно и на высоком уровне функционируют Военная академия Вооруженных сил, курсы Учебно-подготовительного центра Вооруженных сил, а также офицерские курсы усовершенствования, Высшее военное училище им. Гейдара Алиева, Военный лицей им. Джамшида Нахчыванского, Военный лицей имени Гейдара Алиева, факультет военной медицины Азербайджанского медицинского университета и Военно-медицинское училище. Очередным успехом в области военного образования стало повышение проходных баллов в образовательные учреждения специального назначения".

Как сообщили Report в министерстве обороны, повышение проходных баллов позволит в дальнейшем взрастить еще больше образованных и профессиональных военных кадров.

Подчеркивается, что в целях усиления боевой подготовки в стране уделяется серьезное внимание системе военного образования.