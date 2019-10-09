Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими

Делегация, возглавляемая чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером, встретилась с военнослужащими Азербайджанской армии, участвовавшими в многонациональных бригадных тактических учениях "Saber Junction - 19", прошедших в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, выступая на мероприятии, посол Э.Литценбергер, напомнив, что основа сотрудничества между Азербайджаном и НАТО была заложена в 1994 году, отметил, что за этот период военнослужащие Азербайджанской армии приняли участие во многих учениях и курсах.

Дипломат также подчеркнул, что проводимые учения играют большую роль в усовершенствовании знаний и навыков военнослужащих. Посол США пожелал военнослужащим, участвовавшим в учениях, успехов в дальнейшей службе.

Затем полковник Сиявуш Мустафаев, говоря о значимости многонациональных бригадных тактических учений "Saber Junction - 19", отметил, что подобные учения являются важными в сфере проведения обмена опытом между странами-партнерами, обеспечения их оперативной совместимости и повышения уровня боевой готовности.