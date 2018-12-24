Посол России: Наше военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном активно развивается

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и России развивается, оно весьма активно".
Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.
"Министры обороны наших стран контактируют по несколько раз в год. В этом году трижды начальник Генштаба ВС России приезжал в Баку. Осуществляются дружественные заходы кораблей ВМС в порты Азербайджана", - заявил М.Бочарников.
По его словам, Азербайджан также активно участвует в российских военных конкурсах на протяжении последних нескольких лет.
"Это все показывает дух содружества и тот дух взаимопонимания, которое существует между нашими странами", - добавил посол.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости