Посол Мексики провел встречу с министром обороны Азербайджана

Баку. 3 март. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации в регионе и в мире.

Министр проинформировал дипломата об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и текущем состоянии процесса его урегулирования.

Посол Лабардини, в свою очередь, рассказал о двусторонних отношениях между Мексикой и Азербайджаном и подчеркнул области возможного сотрудничества. Среди данных сфер были отмечены военный сектор, военное образование и международная борьба с терроризмом и наркоторговлей. Кроме того, была затронута важность реализации взаимных визитов с целью расширения двустороннего сотрудничества.

В конце встречи стороны выразили желание касательно развития и дальнейшего укрепления отношений в военной сфере.