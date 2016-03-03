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    Посол Мексики провел встречу с министром обороны Азербайджана

    Стороны обсудили сотрудничество в сферах военного образования и борьбы с терроризмом и наркоторговлей

    Баку. 3 март. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации в регионе и в мире.

    Министр проинформировал дипломата об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и текущем состоянии процесса его урегулирования.

    Посол Лабардини, в свою очередь, рассказал о двусторонних отношениях между Мексикой и Азербайджаном и подчеркнул области возможного сотрудничества. Среди данных сфер были отмечены военный сектор, военное образование и международная борьба с терроризмом и наркоторговлей. Кроме того, была затронута важность реализации взаимных визитов с целью расширения двустороннего сотрудничества.

    В конце встречи стороны выразили желание касательно развития и дальнейшего укрепления отношений в военной сфере.

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