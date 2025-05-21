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Посол Италии и замминистра обороны Азербайджана обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере

Посол Италии и замминистра обороны Азербайджана обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере Посол Италии в Баку Лука ди Джанфранческо и первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере.
Армия
21 мая 2025 г. 10:31
Посол Италии и замминистра обороны Азербайджана обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере

Посол Италии в Баку Лука ди Джанфранческо и первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на посольство Италии в Азербайджане.

"Посол Италии встретился с первым заместителем министра обороны Керимом Валиевым по случаю визита в Баку руководства CASD [Centro Alti Studi per la Difesa - Центр высших исследований в области обороны Италии - ред.]. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в оборонной сфере, возможная гуманитарная помощь со стороны Италии по разминированию, а также процесс нормализации на Южном Кавказе", - отметили в дипмиссии.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Italy discuss prospects for defense cooperation
Версия на азербайджанском языке İtaliya səfiri Kərim Vəliyevlə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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