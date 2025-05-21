Посол Италии и замминистра обороны Азербайджана обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере

Посол Италии в Баку Лука ди Джанфранческо и первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере.

Посол Италии в Баку Лука ди Джанфранческо и первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на посольство Италии в Азербайджане.

"Посол Италии встретился с первым заместителем министра обороны Керимом Валиевым по случаю визита в Баку руководства CASD [Centro Alti Studi per la Difesa - Центр высших исследований в области обороны Италии - ред.]. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в оборонной сфере, возможная гуманитарная помощь со стороны Италии по разминированию, а также процесс нормализации на Южном Кавказе", - отметили в дипмиссии.