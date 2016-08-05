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    Посол Ирана представил министру обороны Азербайджана новоназначенного военного атташе

    Закир Гасанов встретился с послом Ирана в Азербайджане

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ 5 августа министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с послом Ирана в Азербайджане Мохсуном Пакайином.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, в ходе встречи министр обороны отметил, что встречи президентов двух стран играют важную роль в развитии связей между Азербайджаном и Ираном, добавив, что связи в военной сфере также успешно развиваются.

    Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в военной области, перспективы развития связей в сфере военного образования и военной медицины, а также провели обмен мнениями относительно региональных проблем.

    Во время встречи посол М.Пакайин представил министру обороны новоназначенного военного атташе Вооруженных сил Исламской Республики Иран в Азербайджане полковника Али Сейфи.

    Генерал-полковник З.Гасанов поздравил военного атташе с назначением на должность, пожелал ему успехов в деятельности и выразил надежду, что сотрудничество между нашими странами в военной области будет еще более развиваться.

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