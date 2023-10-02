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После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были обезврежены 123 мины

После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были обезврежены 123 мины Инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии проводятся мероприятия по очистке Карабахского региона от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Армия
2 октября 2023 г. 17:41
После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были обезврежены 123 мины

Инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии проводятся мероприятия по очистке Карабахского региона от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

После завершения локальных антитеррористических мероприятий инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии с 21 сентября по 2 октября нынешнего года в регионе было обнаружено и обезврежено с соблюдением мер безопасности 18 противопехотных и 105 противотанковых мин.

Основные усилия в мероприятиях по инженерному обеспечению направлены на разминирование территорий и прокладку новых путей обеспечения.

Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на указанных территориях продолжаются в плановом порядке.

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Версия на английском языке Over 120 landmines neutralized in Karabakh after completion of anti-terror measures
Версия на азербайджанском языке Antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağda 123 mina zərərsizləşdirilib

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