Послания президента из Шуши адресованы не только Армении, но и России и Ирану - МНЕНИЕ

Послания президента Ильхама Алиева из Шуши были адресованы не только Армении, но и другим странам, в том числе России и Ирану.

Послания президента Ильхама Алиева из Шуши были адресованы не только Армении, но и другим странам, в том числе России и Ирану.

Об этом Report сказал военный эксперт, полковник запаса Узеир Джафаров.

Он подчеркнул, что 8 ноября в Шуше состоялся торжественный марш военнослужащих: "Выступивший перед военнослужащими президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев пожал руки всему личному составу. Это было очень серьезное послание. Глава государства показал, что он всегда будет рядом с армией".

Джафаров заявил, что ноги оккупантов больше не коснутся Шуши: "Несколько лет назад премьер-министр Армении Никол Пашинян танцевал на равнине Джыдыр-дюзю. Мы не позволим повториться подобному. Освободив Шушу в 2020 году, мы на весь мир заявили, что это азербайджанский город и таковым и останется".

Военный эксперт сказал, что некоторые силы раздражены посланиями Верховного главнокомандующего: "Растущее влияние Азербайджана беспокоит недолюбливающие нас силы. Поэтому нам нужно проявить максимум ответственности и бдительности. Наши Вооруженные силы должны быть оснащены самым передовым оружием и современными боеприпасами".

Военный эксперт считает, что должно быть обеспечено постоянное присутствие Вооруженных сил Турции на территории Азербайджана: "До недавнего времени в районах, где временно дислоцируются российские миротворцы, было спокойно. Но на следующий день после выступления президента незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии. Это проявление агрессии Армении и других негативно настроенных сил. Они не хотят признавать мощь и авторитет официального Баку. Нам нужно быть готовыми к любым провокациям. Все провокации противника будут немедленно пресечены. И пусть в этом никто не сомневается. Азербайджанская армия многократно показывала, на что она способна".

Джафаров отметил, что Турция, Пакистан и Израиль поддерживают Азербайджан: "Нет надобности ждать поддержки в нашей справедливой борьбе от таких стран, как Россия, США и Франция. Вчера глава государства выступил с важными посланиями, рассчитанными на ближайшие годы. Последующие военно-политические шаги необходимо предпринимать исходя из этой стратегии".