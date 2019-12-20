Сотрудники аппарата военного атташе Азербайджана в Беларуси навестили мать Национального героя Азербайджана

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, военный атташе Вооруженных Сил Азербайджанской Республики в Республике Беларусь полковник Эльшан Рагимов и его помощник полковник-лейтенант Айдын Рагимов в преддверии Нового года навестили мать павшего в боях за территориальную целостность нашей страны, Национального героя Азербайджана майора Анатолия Давидовича - Киму Давидович, которая проживает в городе Слуцке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Матери героя были переданы новогодние поздравления министра обороны Азербайджана. Было особо подчеркнуто, что мать героя постоянно находится в центре внимания руководства нашей страны.

Была посещена могила и почтена память Национального героя Азербайджана.

Сотрудники аппарата военного атташе ознакомились с ремонтными работами в доме К. Давидович, за чайным столом поинтересовались состоянием её здоровья и проблемами, а также вспоминали героические поступки, годы молодости и службы А. Давидовича. Было подчеркнуто, что память о Национальном герое всегда с уважением чтится в обеих странах и впредь останется в сердце азербайджанского народа.

Мать героя, в свою очередь, выразила признательность главе нашего государства и руководству Министерства обороны за уважение к памяти её сына, а также за проявленные к ней внимание и заботу.