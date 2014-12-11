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    Делегация минобороны Казахстана посетила Военный лицей имени Д.Нахчыванского

    Гостей проинформировали об учебной и материально-технической базе лицея

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Согласно "Плану сотрудничества на 2014 год между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Казахстан" делегация министерства обороны Казахстана посетила Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, на мероприятии гостей проинформировали об учебной и материально-технической базе лицея.  

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