Делегация минобороны Казахстана посетила Военный лицей имени Д.Нахчыванского

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Согласно "Плану сотрудничества на 2014 год между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Казахстан" делегация министерства обороны Казахстана посетила Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, на мероприятии гостей проинформировали об учебной и материально-технической базе лицея.