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Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения Члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Агдамского, Физулинског
Армия
8 июня 2023 г. 20:58
Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

Члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно прекращены", - подчеркивается в сообщении.

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