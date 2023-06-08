Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

Члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Агдамского, Физулинског

Члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно прекращены", - подчеркивается в сообщении.