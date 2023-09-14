Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в направлении Агдама

Попытка незаконных армянских вооруженных формирований рыть новые траншеи в направлении Агдама была пресечена.

Попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в направлении Агдама была пресечена.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Так, с 19:05 до 19:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги с целью подойти к позициям Азербайджанской армии, расположенным в Агдамском районе. В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены.