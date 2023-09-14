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Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в направлении Агдама

Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в направлении Агдама Попытка незаконных армянских вооруженных формирований рыть новые траншеи в направлении Агдама была пресечена.
Армия
14 сентября 2023 г. 20:35
Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в направлении Агдама

Попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в направлении Агдама была пресечена.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Так, с 19:05 до 19:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги с целью подойти к позициям Азербайджанской армии, расположенным в Агдамском районе. В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены.

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Версия на английском языке Illegal Armenian armed formations' attempt to dig new trenches near Aghdam prevented
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin Ağdam istiqamətində yeni səngər yolları qazmaq cəhdinin qarşısı alınıb

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