Помощник президента и министр обороны посетили передовые воинские части - ВИДЕО

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили передовые воинские части.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

После заслушивания докладов об оперативной обстановке на линии соприкосновения войск, генерал-полковник М.Алиев и генерал-полковник З.Гасанов наблюдали за передовыми позициями противника. Министр обороны дал соответствующие указания по поддержанию постоянной боеготовности подразделений.

Побывав на передней линии фронта, министр обороны встретился с военнослужащими, проходящими службу на боевых позициях в направлении села Талыш, и поинтересовался условиями их службы. В ходе встречи с личным составом генерал-полковник М.Алиев, говоря о продолжении мероприятий, направленных на выполнение поручений Верховного Главнокомандующего по повышению боеспособности Азербайджанской Армии и улучшению социальных условий военнослужащих, особо отметил, что эти вопросы находятся в центре постоянного внимания руководства страны.

Затем генерал-полковник М.Алиев и генерал-полковник З.Гасанов, посетив танковые части, встретились с экипажами танков, проверили боеготовность и поинтересовались их службой.

В конце встречи был организован обед с участием военнослужащих.