Польская делегация посетила Военный институт

Находящаяся с визитом в Азербайджане польская делегация в составе преподавателей английского языка Военно-технической академии имени Ярослава Домбровского посетила Военный институт имени Гейдара Алиева, действующий в подчинении Национального университета обороны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В рамках визита гости ознакомились с историей и деятельностью института, посмотрели подробную презентацию о славном пути, пройденном военным учебным заведением. В ходе мероприятия польская делегация была проинформирована о процессе обучения в институте, учебных программах и основных направлениях системы обучения.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности, по вопросам преподавания английского языка. Были даны подробные ответы на вопросы гостей.
В заключение делегация ознакомилась с музеем Военного института.