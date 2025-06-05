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Польская делегация посетила Военный институт

Польская делегация посетила Военный институт Польская делегация посетила Военный институт
Армия
5 июня 2025 г. 16:15
Польская делегация посетила Военный институт

Находящаяся с визитом в Азербайджане польская делегация в составе преподавателей английского языка Военно-технической академии имени Ярослава Домбровского посетила Военный институт имени Гейдара Алиева, действующий в подчинении Национального университета обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В рамках визита гости ознакомились с историей и деятельностью института, посмотрели подробную презентацию о славном пути, пройденном военным учебным заведением. В ходе мероприятия польская делегация была проинформирована о процессе обучения в институте, учебных программах и основных направлениях системы обучения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности, по вопросам преподавания английского языка. Были даны подробные ответы на вопросы гостей.

В заключение делегация ознакомилась с музеем Военного института.

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Версия на английском языке Polish delegation visits Military Institute in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Polşa nümayəndə heyəti Hərbi İnstitutda olub

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