Полковник запаса: Гахраман стал героем не для нас, а для врага

"Я был шокирован, узнав об этом. Меня удивило, что среди дослужившихся до звания полковника в Азербайджанской армии есть такие люди. Нельзя допускать подобного, и тем более лицами, дослужившимися до звания полковника".

Об этом в разговоре с Report сказал полковник запаса Азербайджанской армии Шаир Рамалданов, комментируя обвинения полковников запаса Гахрамана Мансимзаде и Ровшана Магеррамова.

По словам Ш.Рамалданова, последние заявления показали, что гражданская позиция Г.Мансимзаде и Р.Гахраманова оставляет желать лучшего: "Во-первых, для выдачи квартир создается комиссия, где и принимается решение, кому выдавать квартиры. Это никак не связано с Министерством обороны. Ни министр обороны, ни начальник Генштаба не имеют к этому никакого отношения, а комиссия даже не знает находящихся в списке. Поэтому считаю, что были заинтересованные в этом выступлении, а мишенью выступлений были министр обороны или начальник Генштаба. Эти обращения, а их не одно, а уже четыре, уже превратились в телесериал, а то, что еще анонсируют их продолжение - тому доказательство".

Полковник запаса Шаир Рамалданов "Невозможно опорочить Азербайджанскую армию"

Ш.Рамалданов полагает, что выступление Гахрамана Мансимзаде и Ровшана Магеррамова в СМИ является заказным: "Считаю, что есть силы, заинтересованные в этом. Человек, дослужившийся до полковника и понимающий всю ответственность этого, не может так поступить. Возможно, они выполняют чей-то заказ. Во время выступления упоминалось о почетных грамотах, медалях. В таком случае, хочется спросить у выступавших, что если у вас есть почетные грамоты, значит, вам дали их, оценив заслуги. Разве не министр обороны подписал эти документы?".

Ш.Рамалданов подчеркнул, что подобные лица не могут опорочить Азербайджанскую армию: "Можно быть полковником, генералом, иметь другие звания и носить военную форму. Но, в первую очередь, следует быть гражданином. А это значит, любить Родину не на каких-то условиях. Что бы они ни говорили, они не могут опорочить Азербайджанскую армию, это и невозможно, даже если они приложат все усилия. Но недопустимо, чтобы полковник запаса страны, находящейся в условиях войны, озвучивал подобные обвинения, одевшись в военную форму. Ведь если ты носишь военную форму, это значит, что представляешь Азербайджанскую армию. Гахраман в переводе означает герой, но, к сожалению, он стал героем не для нас, а для врага. А враги не преминут этим воспользоваться. Можно сказать, что Гахраман стал героем армянских сайтов".

На днях полковник запаса Азербайджанской армии Гахраман Мансимзаде и бывший начальник военной полиции Министерства обороны, полковник Ровшан Магеррамов озвучили различные обвинения в адрес руководства армии.

Гахраман Мансимзаде утверждает, что ему не выдают жилье, несмотря на то, что он военный.

Ровшан Магеррамов же утверждает, что руководство ВВС отправило его в Министерство обороны для подтверждения уровня его мастерства, однако уровень квалификации не был подтвержден. Вместо этого ему дали первую степень.

Выступлениями военнослужащих запаса находящейся в условиях войны страны в основном пытается воспользоваться Армения в информационной войне. К сожалению, Г.Мансимзаде и Р.Гахраманов стали главными "героями" вражеских СМИ.