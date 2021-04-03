О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полковник: Присвоение степени инвалидности не входит в компетенцию Минобороны

Полковник: Присвоение степени инвалидности не входит в компетенцию Минобороны "Присвоение степени инвалидности не находится в компетенции Министерства обороны".
Армия
3 апреля 2021 г. 17:01
Полковник: Присвоение степени инвалидности не входит в компетенцию Минобороны

"Присвоение степени инвалидности не находится в компетенции Министерства обороны".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев на брифинге, посвященном деятельности военных врачей в период Отечественной войны и на освобожденных территориях.

“Этот вопрос находится в компетенции Министерства труда и социальной защиты населения. Прежде чем наши гази обратятся туда, необходимо их освидетельстование. Этот процесс осуществляет Центральная врачебная комиссия МО. После получения свидетельства в систему вводится форма-88. После этого вопросы инвалидности рассматриваются в МТСЗН”, - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Polkovnik: “Əlillik dərəcəsinin verilməsi Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyətində deyil”

Новости партнеров

Самое важное

Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
3 апреля 2021 г. 17:15
Турция назначила нового посла в Азербайджан 
Турция назначила нового посла в Азербайджан 
3 апреля 2021 г. 09:36
ANAMA: В Шушу была сброшена ракета Искандер-М
ANAMA: В Шушу была сброшена ракета "Искандер-М"
2 апреля 2021 г. 16:46
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
2 апреля 2021 г. 15:28
Арестован экс-депутат Милли Меджлиса
Арестован экс-депутат Милли Меджлиса
2 апреля 2021 г. 15:13
ANAMA: Обломки ракет Искандер обнаружены на двух территориях в Шуше
ФотоANAMA: Обломки ракет "Искандер" обнаружены на двух территориях в Шуше
2 апреля 2021 г. 10:25
В Баку демонстрируются обломки ракет Искандер
ФотоВ Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер"
2 апреля 2021 г. 09:41
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
2 апреля 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
1 апреля 2021 г. 19:35
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
1 апреля 2021 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi