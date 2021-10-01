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Полковник о битве за Горадиз: Армянская армия отступила, неся тяжелые потери

Полковник о битве за Горадиз: Армянская армия отступила, неся тяжелые потери Руководство всеми военными операциями во время Отечественной войны осуществлял Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. 7-8 октября противник перешел в контрнаступление в направлении Горадиза. Но благодаря отваге наших военнослужащих армяне отступили, не
Армия
1 октября 2021 г. 12:44
Полковник о битве за Горадиз: Армянская армия отступила, неся тяжелые потери
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Руководство всеми военными операциями во время Отечественной войны осуществлял Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. 7-8 октября противник перешел в контрнаступление в направлении Горадиза. Но благодаря отваге наших военнослужащих армяне отступили, неся тяжелые потери.

Как сообщает Report, об этом сообщил сотрудник Министерства обороны Азербайджана полковник Эльшад Абилов на конференции "Встреча поколений" в Бакинском конгресс-центре.

Полковник подчеркнул, что нельзя забывать о внимании и заботе азербайджанского народа к армии: "В бою наши генералы, солдаты и офицеры воевали плечом к плечу, никто не ставил себя по рангу выше других. В армянской же армии офицеры бросали своих солдат и сбегали, у них было тысячи дезертиров, на которых сейчас заводят уголовные дела. С каждым днем Азербайджанская армия продвигалась все больше и больше вперед, сердца наших граждан бились в унисон с нашими солдатами. Это была война нового поколения, и мы сломали хребет врагу и освободили свои земли".

Полковник заявил, что никому не будет позволено относиться пренебрежительно к Азербайджану: "Сегодня у Азербайджана сильная армия. Но не следует довольствоваться этим. Нужно продолжать укреплять свою армию", - сказал Э.Абилов.

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Версия на английском языке Azerbaijani colonel explains how enemy's counterattack in direction of Horadiz was prevented
Версия на азербайджанском языке Polkovnik düşmənin Horadiz istiqamətində əks-hücum cəhdinin qarşısının necə alındığını açıqlayıb

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