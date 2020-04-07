Полковник: Ночные учения исключительно значимы для Азербайджанской армии

"Проведение тактических учений с боевой стрельбой с участием артиллерийских подразделений в ночное время направлено на обеспечение готовности наших военнослужащих к бою в любой момент”.

Об этом Report заявил полковник запаса Азербайджанкой армии Шаир Рамалданов.

Он отметил, что учения в Нахчыване были проведены в соответствии с Планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2020 учебный год: "Каждое учение выявляет уровень боевой подготовки личного состава, то, насколько выполняются учебные задания. Все это требует высокого профессионализма".

По словам Ш.Рамалданова, обычно подобные учения проводят армии, отвечающие современным требованиям. Полковник запаса отметил, что Азербайджанская армия оснащена современной техникой и подготовлена на самом высоком уровне, что позволило ей войти в список самых сильных армий мира: "Как известно, личный состав неизменно находится в центре внимания. Проводимые учения способствуют повышению боевых навыков военнослужащих. В ходе учений указываются все цели, и поставленные задачи выполняются в соответствии с планом”.

Полковник Шаир Рамалданов: "Проводимые учения способствуют повышению боевых навыков военнослужащих".

Ш.Рамалданов отметил, что основной особенностью учений войск Нахчыванского гарнизона является проверка боеспособности армии в ночное время: "В ходе учений велось наблюдение за перемещениями условного врага, были выполнены боевые стрельбы по целям. Я высоко оцениваю боевую подготовку наших военнослужащих. Регулярное проведение подобных учений свидетельствует о высокой боеготовности Азербайджанской армии. А все потому, что каждое учение способствует обретению боевого опыта".

Отметим, что в соответствии с Планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2020-й год, состоялись тактические учения с боевой стрельбой в ночное время с участием артиллерийских подразделений. Заняв огневые позиции и наблюдательные пункты, войска были приведены в готовность.

В ходе учения действия условного противника отслеживались приборами ночного видения.

Занявшие огневые позиции подразделения, отработали вопросы светового обеспечения плановых и внеплановых огневых задач.

В ходе учения, проведенного в условиях ограниченной видимости, поставленные цели были достигнуты.