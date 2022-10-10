Полковник МО: Уверены, что будут обнаружены новые массовые захоронения

"Братские могилы, обнаруженные в селах Фаррух и Эдилли, подтверждают военные преступления Армении. Мы уверены, что будут обнаружены новые массовые захоронения. Ведь в I Карабахской войне пропали без вести около 4 тыс. наших граждан".

"Братские могилы, обнаруженные в селах Фаррух и Эдилли, подтверждают военные преступления Армении. Мы уверены, что будут обнаружены новые массовые захоронения. Ведь в I Карабахской войне пропали без вести около 4 тыс. наших граждан".

Как сообщает Report, об этом заместитель командира воинской части Министерства обороны по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению полковник Эльшад Абилов заявил на конференции на тему "Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет", организованной Центром социальных исследований.

По его словам, освободив земли, Азербайджан ответил на военные преступления Армении:

"При этом не были нарушены требования никакой международной конвенции. За 30 лет оккупации полностью разрушены наши города, села, вся инфраструктура".

Он отметил, что после 44-дневной Отечественной войны достойный ответ был дан и на провокации Армении, Азербайджанская армия продемонстрировала свою мощь:

"Враг не передает нам карты минных полей. Предоставленные ранее карты не отвечают требованиям. После Отечественной войны саперами Азербайджанской армии на территории в 27 590 гектаров обнаружены и обезврежены 21 573 мины и неразорвавшихся боеприпасов. За этот период в результате разрыва мин погибли 8 военнослужащих, 85 получили ранения".

Полковник добавил, что в Лачыне и Кяльбаджаре обнаружены новые мины, установленные после 44-дневной Отечественной войны.