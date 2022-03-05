Полковник: Многие из желающих пройти сверхсрочную службу хотят попасть в отделения коммандос

В военной комиссии проверяется пригодность граждан, желающих зачисления на курс подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

В военной комиссии проверяется пригодность граждан, желающих зачисления на курс подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, об этом сказал замначальника Учебного центра Вооруженных сил Азербайджана, полковник Видади Джахангиров в ходе медиатура, организованного для ознакомления с процессом приема кандидатов, желающих поступить на сверхсрочную действительную военную службу в армию Азербайджана.

"У кандидатов, успешно прошедших экзамен по физической подготовке, проверяется общий уровень знаний, мыслительные способности, профессиональные интересы, навыки общения, лидерства и принятия решений, а также индивидуальные психологические и другие качества". - сказал он.

По его словам, прием документов кандидатов, согласно соответствующему приказу министра обороны, осуществляется с 28 февраля по 19 марта.

"После Отечественной войны интерес молодежи к военной службе вырос. Прием ведется по родам войск. Многие обратившиеся хотят служить в отделениях коммандос. В особенности уделяется особое внимание состоянию их здоровья и физической подготовке", - подчеркнул Видади Джахангиров.

Ряван Рза