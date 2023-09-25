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Полковник-лейтенант, погибший в результате минного террора, похоронен на Второй Аллее шехидов

Полковник-лейтенант, погибший в результате минного террора, похоронен на Второй Аллее шехидов Полковник-лейтенант Азербайджанской армии Акрам Шадманов, погибший 24 сентября в результате подрыва на мине военного автомобиля КамАЗ, похоронен на Второй Аллее шехидов.
Армия
25 сентября 2023 г. 14:38
Полковник-лейтенант, погибший в результате минного террора, похоронен на Второй Аллее шехидов

Полковник-лейтенант Азербайджанской армии Акрам Шадманов, погибший 24 сентября в результате подрыва на мине военного автомобиля КамАЗ, похоронен на Второй Аллее шехидов.

Как сообщает Report, в похоронах принимали участие официальные лица Министерства обороны, близкие и родственники шехида, военнослужащие и представители общественности.

На похоронах принимали участие официальные лица Министерства обороны, близкие шехида, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что 24 сентября в 17:35 военный автомобиль марки КамАЗ, принадлежащий Азербайджанской Армии, подорвался на мине.

В результате взрыва противотанковой мины, установленной на путях обеспечения наших позиций, военнослужащие Азербайджанской Армии Шадманов Акрам Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу стали шехидами.

Другой военнослужащий Алиев Эльвин Талех оглу получил телесные повреждения различной степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи, он незамедлительно был госпитализирован в ближайшее военно-медицинское учреждение. В настоящее время его состояние стабильно, угрозы его жизни нет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMina terrorunda şəhid olan polkovnik-leytenant İkinci Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib

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