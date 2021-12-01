Погибшие при крушении вертолета похоронены на II Аллее шехидов

На второй Аллее шехидов состоялись похороны погибших в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы.

На второй Аллее шехидов состоялись похороны погибших в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие члены семей погибших, официальные лица и представители общественности.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

Имена погибших:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

- майор Мурад Яшар оглы Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Таййяр оглу Нагиев

- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.