Погибшие при крушении вертолета похоронены на II Аллее шехидов

На второй Аллее шехидов состоялись похороны погибших в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы.
Как сообщает Report, в церемонии приняли участие члены семей погибших, официальные лица и представители общественности.
30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.
Имена погибших:
- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Мурад Яшар оглы Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Таййяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.