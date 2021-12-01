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Погибшие при крушении вертолета похоронены на II Аллее шехидов

Погибшие при крушении вертолета похоронены на II Аллее шехидов На второй Аллее шехидов состоялись похороны погибших в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы.
Армия
1 декабря 2021 г. 14:57
Погибшие при крушении вертолета похоронены на II Аллее шехидов
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На второй Аллее шехидов состоялись похороны погибших в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие члены семей погибших, официальные лица и представители общественности.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

Имена погибших:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Мурад Яшар оглы Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Таййяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.

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Версия на английском языке Funeral held in Baku for helicopter crash victims
Версия на азербайджанском языке Фото"Qaraheybət" şəhidləri II Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub

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