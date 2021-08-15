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Похоронен прапорщик Мирза Ахмедов

Похоронен прапорщик Мирза Ахмедов Похоронен больше года находившийся в коме прапорщик Мирза Ахмедов, который вчера скончался.
Армия
15 августа 2021 г. 15:57
Похоронен прапорщик Мирза Ахмедов

Похоронен больше года находившийся в коме прапорщик Мирза Ахмедов, который вчера скончался.

По данным Муганского бюро Report, прапорщик Вооруженных сил Азербайджанской Республики Мирза Ахмедов сегодня был похоронен в селе Оджаглы Джалилабадского района.

В церемонии прощания приняли участие его родственники, соратники, районные чиновники и местные жители.

Ахмедов Мирза Балагардаш оглу родился 20 января 1994 года в селе Оджаглы Джалилабадского района.

Мирза Ахмедов, проходивший военную службу в качестве прапорщика в рядах армии, 7 августа 2020 года во время службы получил ранения. Более года он проходил лечение в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил.

Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь М.Ахмедова не удалось.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGizir Mirzə Əhmədov dəfn olunub

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