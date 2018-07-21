Похоронен погибший азербайджанский солдат - ФОТО

21 июля, 2018 15:43

https://report.az/storage/news/a702d41a1d49610cc5bf7cc7a4273cbd/078b39f3-efc8-4d6b-9563-42c69268f9c3_292.jpg Габала. 21 июля. REPORT.AZ/ Похоронен погибший азербайджанский солдат. Как сообщает местное бюро Report, солдат Азербайджанской армии Самед Анар оглы Алышов предан земле на кладбище села Зирик Габалинского района. На похоронах шехида присутствовали члены его семьи, сотрудники министерства обороны, Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, исполнительной власти Габалинского района, представители районной общественности и жители района. Аллах рехмет элясин!

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