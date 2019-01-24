Пограничный сторожевой корабль "Туфан" заступил на боевую службу на Каспии

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 23 января на воду в Каспийском море спущен построенный в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана пограничный сторожевой корабль типа "Туфан" № S-206. Корабль приступил к боевой службе.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГПС.

Было отмечено, что усиление служебно-боевых возможностей Береговой охраны Государственной пограничной службы, выполняющей важные задачи по обеспечению пограничной безопасности в Каспийском море, организации надежной охраны инфраструктуры по добыче и транспортировки нефти и газа, имеет важное значение: "Начало служебно-боевой деятельности пограничного корабля типа "Туфан" было встречено с большим энтузиазмом азербайджанскими пограничниками, приверженными государственности Гейдара Алиева и готовыми всегда с гордостью и честью выполнить любое боевое задание под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева".

Отметим, что 10 января этого года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан".