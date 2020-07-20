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В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба

В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба Ведется разбирательство в связи с инцидентом В районе 08:00 20 июля Служебный автомобиль марки "УАЗ", направлявшийся со служебным заданием на погранзаставу погранотряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенную близ се
Армия
20 июля 2020 г. 10:49
В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба

20 июля около 08:00 служебный автомобиль марки УАЗ, направлявшийся со служебным заданием на расположенную близ села Хыналыг Губинского района погранзаставу погранотряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы, попал в аварию.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС Азербайджана.

В результате автоаварии погиб находившийся в автомобиле начальник штаба воинской части полковник Мирзоев Шахин Ибрагим оглу, другие военнослужащие получили различные телесные повреждения.

Военнослужащим оказана первая медицинская помощь, организована скорая медицинская эвакуация.

Представители Пограничных войск ГПС и Военной прокуратуры ведут разбирательство в связи с инцидентом.

Руководство ГПС выражает семье и близким покойного полковника Ш.Мирзоева глубокие соболезнования.

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Версия на азербайджанском языке Sərhədçilər qəzaya düşüb, qərargah rəisi ölüb

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