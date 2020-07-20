В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба

В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба

Ведется разбирательство в связи с инцидентом В районе 08:00 20 июля Служебный автомобиль марки "УАЗ", направлявшийся со служебным заданием на погранзаставу погранотряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенную близ се

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20 июля около 08:00 служебный автомобиль марки УАЗ, направлявшийся со служебным заданием на расположенную близ села Хыналыг Губинского района погранзаставу погранотряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы, попал в аварию. Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС Азербайджана. В результате автоаварии погиб находившийся в автомобиле начальник штаба воинской части полковник Мирзоев Шахин Ибрагим оглу, другие военнослужащие получили различные телесные повреждения. Военнослужащим оказана первая медицинская помощь, организована скорая медицинская эвакуация. Представители Пограничных войск ГПС и Военной прокуратуры ведут разбирательство в связи с инцидентом. Руководство ГПС выражает семье и близким покойного полковника Ш.Мирзоева глубокие соболезнования. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











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