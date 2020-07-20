В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба

20 июля около 08:00 служебный автомобиль марки УАЗ, направлявшийся со служебным заданием на расположенную близ села Хыналыг Губинского района погранзаставу погранотряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы, попал в аварию.
Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС Азербайджана.
В результате автоаварии погиб находившийся в автомобиле начальник штаба воинской части полковник Мирзоев Шахин Ибрагим оглу, другие военнослужащие получили различные телесные повреждения.
Военнослужащим оказана первая медицинская помощь, организована скорая медицинская эвакуация.
Представители Пограничных войск ГПС и Военной прокуратуры ведут разбирательство в связи с инцидентом.
Руководство ГПС выражает семье и близким покойного полковника Ш.Мирзоева глубокие соболезнования.