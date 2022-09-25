Пограничники обезвредили взрывное устройство, установленное армянскими диверсантами

В направлении армяно-азербайджанской условной границы военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана было обнаружено и обезврежено взрывное устройство, установленное армянскими диверсантами.

В направлении армяно-азербайджанской условной границы военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана было обнаружено и обезврежено взрывное устройство, установленное армянскими диверсантами.

Как передает Report со ссылкой на Caliber.Az, об этом сообщили в погранслужбе Азербайджана.

Отмечается, что взрывчатка была произведена кустарным способом и начинена в гильзу от 152-мм снаряда. Ее вес составлял более 55 кг.

Вес найденного снаряда был рассчитан на уничтожение большого числа личного состава и техники.