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Пограничники обезвредили взрывное устройство, установленное армянскими диверсантами

Пограничники обезвредили взрывное устройство, установленное армянскими диверсантами В направлении армяно-азербайджанской условной границы военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана было обнаружено и обезврежено взрывное устройство, установленное армянскими диверсантами.
Армия
25 сентября 2022 г. 14:39
Пограничники обезвредили взрывное устройство, установленное армянскими диверсантами

В направлении армяно-азербайджанской условной границы военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана было обнаружено и обезврежено взрывное устройство, установленное армянскими диверсантами.

Как передает Report со ссылкой на Caliber.Az, об этом сообщили в погранслужбе Азербайджана.

Отмечается, что взрывчатка была произведена кустарным способом и начинена в гильзу от 152-мм снаряда. Ее вес составлял более 55 кг.

Вес найденного снаряда был рассчитан на уничтожение большого числа личного состава и техники.

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