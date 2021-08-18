Пограничникам вручены ордена и медали

В Авиационных силах Государственной пограничной службы (ГПС) состоялась церемония открытия памятника, возведенного для увековечения памяти военнослужащих, погибших в Отечественной войне.

В Авиационных силах Государственной пограничной службы (ГПС) состоялась церемония открытия памятника, возведенного для увековечения памяти военнослужащих, погибших в Отечественной войне.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, мероприятие началось с возложения венка к памятнику и исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики. Заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Афган Нагиев передал персоналу поздравительную телефонограмму начальника службы генерал-полковника Эльчина Гулиева, подчеркнул, что церемония ознаменована 102-й годовщиной создания Пограничной охраны Азербайджана и пограничники встречают свой профессиональный праздник в этом году с прекрасным настроением, как солдаты победившей страны.

В выступлении было отмечено, что в результате операции “Железный кулак” под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева была восстановлена наша территориальная целостность, пограничники успешно выполнили все боевые задачи, поставленные победоносным Верховным главнокомандующим в Отечественной войне, молниеносной атакой нанесли сокрушительные удары по врагу.

В ходе мероприятия пограничникам, награжденным президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым были вручены ордена и медали за проявленное мужество и героизм в Отечественной войне, за отличие при освобождении Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского районов и города Шуши.