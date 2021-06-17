Погибшим в автоаварии военнослужащим ГПС присвоят статус шехида

Военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, погибшим в ДТП, присвоят статус шехида.

Военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, погибшим в ДТП, присвоят статус шехида.

Об этом Report сообщили в ГПС.

"Согласно законодательству, погибшим в дорожной аварии военнослужащим присвоят статус шехида", - отмечается в заявлении ГПС.

16 июня около 16:40 на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла, когда, возвращаясь в воинскую часть из погранично-боевых пунктов, близ села Джиджимли Лачинского района водитель потерял управление грузовым автомобилем марки "МАЗ", транспортное средство упало в ущелье.

В результате инцидента погибли находившиеся в автомобиле военнослужащие - старший лейтенант Насибов Эльмеддин Сулейман оглу и прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглу.

По факту совместно с сотрудниками прокуратуры проводится предварительное расследование.