Погибший военнослужащий Азербайджанской армии похоронен в Шеки

Ставший шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы Азербайджанской армии Джавидан Мамедли был похоронен на Аллее шехидов в Шеки.
Как передает северо-западное бюро Report, в церемонии приняли участие представители Исполнительной власти города, сотрудники шекинского городского отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, сослуживцы Дж.Мамедли и другие.
Призывник Азербайджанской армии Мамедли Джавидана Абдулазиз оглу погиб в результате грубого нарушения правил поведения с оружием.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.