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Погибший военнослужащий Азербайджанской армии похоронен в Шеки

Погибший военнослужащий Азербайджанской армии похоронен в Шеки Ставший шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы Азербайджанской армии Джавидан Мамедли был похоронен на Аллее шехидов в Шеки.
Армия
17 января 2022 г. 12:54
Погибший военнослужащий Азербайджанской армии похоронен в Шеки
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Ставший шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы Азербайджанской армии Джавидан Мамедли был похоронен на Аллее шехидов в Шеки.

Как передает северо-западное бюро Report, в церемонии приняли участие представители Исполнительной власти города, сотрудники шекинского городского отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, сослуживцы Дж.Мамедли и другие.

Призывник Азербайджанской армии Мамедли Джавидана Абдулазиз оглу погиб в результате грубого нарушения правил поведения с оружием.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun həlak olan hərbçisi Şəkidə dəfn edilib

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