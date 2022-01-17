Погибший военнослужащий Азербайджанской армии похоронен в Шеки

Ставший шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы Азербайджанской армии Джавидан Мамедли был похоронен на Аллее шехидов в Шеки.

Ставший шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы Азербайджанской армии Джавидан Мамедли был похоронен на Аллее шехидов в Шеки.

Как передает северо-западное бюро Report, в церемонии приняли участие представители Исполнительной власти города, сотрудники шекинского городского отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, сослуживцы Дж.Мамедли и другие.

Призывник Азербайджанской армии Мамедли Джавидана Абдулазиз оглу погиб в результате грубого нарушения правил поведения с оружием.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.