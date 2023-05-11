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Погибший в результате армянкой провокации военный будет похоронен в Агстафе

Погибший в результате армянкой провокации военный будет похоронен в Агстафе Погибший в результате провокации, совершенной подразделениями Вооруженных сил Армении, военнослужащий Азербайджанской Армии Орхан Новрузализаде будет похоронен в Агстафинском районе на кладбище поселка Вургун.
Армия
11 мая 2023 г. 12:38
Погибший в результате армянкой провокации военный будет похоронен в Агстафе

Погибший в результате провокации, совершенной подразделениями Вооруженных сил Армении, военнослужащий Азербайджанской Армии Орхан Новрузализаде будет похоронен в Агстафинском районе на кладбище поселка Вургун.

По данным западного бюро Report, О.Новрузализаде (1998 г.р.) проживал в данном поселке.

Почти два года он прослужил в Азербайджанской Армии в качестве военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы.

Шехид О.Новрузализаде не был женат.

Отец шехида занимается сельским хозяйством, а мать погибла при наезде поезда в прошлом году.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbçi Ağstafada dəfn ediləcək

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