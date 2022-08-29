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Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида

Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида Военнослужащему Азербайджанской армии Араблинскому Вахиду Маариф оглу, погибшему в дорожно-транспортном происшествии в Горанбойском районе, будет присвоен статус шехида.
Армия
29 августа 2022 г. 10:49
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида

Военнослужащему Азербайджанской армии Араблинскому Вахиду Маариф оглу, погибшему в дорожно-транспортном происшествии в Горанбойском районе, будет присвоен статус шехида.

Как сообщает Report, В.Араблинский получит статус шехида в соответствии с законодательством.

Отметим, что 26 августа около 14:00 на территории села Бузлуг Горанбойского района автомобиль марки “Урал”, за рулем которого находился житель Загатальского района Вахид Араблинский, слетел в овраг. В результате водитель погиб на месте.

Он похоронен в селе Ашагы Тала Загатальского района.

По факту в Военной прокуратуре Гянджи проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda yol qəzasında həlak olan hərbçiyə şəhid statusu veriləcək

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