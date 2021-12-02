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Погибший при крушении вертолета военнослужащий похоронен в Аллее шехидов Бейлагана

Погибший при крушении вертолета военнослужащий похоронен в Аллее шехидов Бейлагана 11:38
Армия
2 декабря 2021 г. 12:02
Погибший при крушении вертолета военнослужащий похоронен в Аллее шехидов Бейлагана
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В селе Шарг Бейлаганского района состоялась церемония прощания с военнослужащим Государственной пограничной службы старшим лейтенантом Фаридом Нагиевым, погибшим в результате крушения военного вертолета.

Как сообщает карабахское бюро Report, после церемонии прощания Ф.Нагиев был похоронен в Аллее шехидов Бейлагана.

В похоронах приняли участие официальные лица, члены семей погибших, их родственники и представители общественности.

Напомним, вчера в Баку состоялась церемонии прощания с погибшими в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы (ГПС), за тем на второй Аллее шехидов состоялись похороны.

30 ноября военный вертолет ГПС Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

Имена погибших:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Мурад Яшар оглы Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Таййяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHelikopter qəzasında həlak olan hərbçi Beyləqan Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib

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