Погибшего военнослужащего Азербайджанской армии похоронят в Шамкире

Погибшего сегодня военнослужащего Азербайджанской армии Анара Кязымова 2004 г.р. похоронят в Шамкирском районе.

Погибшего сегодня военнослужащего Азербайджанской армии Анара Кязымова 2004 г.р. похоронят в Шамкирском районе.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Шамкирского района.

А.Кязымов будет предан земле в родном селе Гараджамирли.

Он был холост. Есть брат и сестра.

В результате интенсивного обстрела утром 3 августа позиций подразделений Азербайджанской армии в направлении Лачынского района членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, от полученного огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной военной службы - солдат Кязымов Анар Рустам оглу.

По факту в Военной прокуратуре Губадлинского района заведено уголовное дело по статье 120.2.12 (Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР.

Следствие по делу продолжается.