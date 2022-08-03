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Погибшего военнослужащего Азербайджанской армии похоронят в Шамкире

Погибшего военнослужащего Азербайджанской армии похоронят в Шамкире Погибшего сегодня военнослужащего Азербайджанской армии Анара Кязымова 2004 г.р. похоронят в Шамкирском районе.
Армия
3 августа 2022 г. 12:43
Погибшего военнослужащего Азербайджанской армии похоронят в Шамкире

Погибшего сегодня военнослужащего Азербайджанской армии Анара Кязымова 2004 г.р. похоронят в Шамкирском районе.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Шамкирского района.

А.Кязымов будет предан земле в родном селе Гараджамирли.

Он был холост. Есть брат и сестра.

В результате интенсивного обстрела утром 3 августа позиций подразделений Азербайджанской армии в направлении Лачынского района членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, от полученного огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной военной службы - солдат Кязымов Анар Рустам оглу.

По факту в Военной прокуратуре Губадлинского района заведено уголовное дело по статье 120.2.12 (Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР.

Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun şəhid olan əsgəri Şəmkirdə dəfn olunacaq

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