​Погиб азербайджанский пограничник

В последнее время участились случаи регулярного и грубого нарушения подразделениями ВС Армении режима прекращения огня по различным направлениям.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, сегодня в 19:10, в результате очередного грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС Армении, на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района был ранен пограничник Орхан Назим оглы Пашазаде. Он был немедленно доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось его спасти.

Убийство солдата Государственной пограничной службы (ГПС), защищавшего признанные на международном уровне границы Азербайджана – преступление, и ответственность за это кровавое преступление ложится на армянскую сторону.