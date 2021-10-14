О нас
Report Georgia
Аудио новости

Погиб азербайджанский военнослужащий

Погиб азербайджанский военнослужащий Армянские вооруженные формирования, находящиеся на территории временного размещения российских миротворцев, совершили очередной террористический акт.
Армия
14 октября 2021 г. 20:43
Погиб азербайджанский военнослужащий

Армянские вооруженные формирования, находящиеся на территории временного размещения российских миротворцев в Азербайджане, совершили очередной террористический акт.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, 14 октября приблизительно в 18:15 в результате снайперского выстрела, совершенного вооруженными армянскими формированиями, погиб азербайджанский военнослужащий Афган Бахрам оглу Хамзаев.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким шехида.

В ведомстве отметили, что для расследования данной провокации уже направлен запрос в Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

"Совершение террористического акта незаконными армянскими формированиями во время проведения в Минске встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России является целенаправленной провокацией", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что подобным образом Армения старается повысить напряженность в регионе и препятствовать реализации положений трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Кроме того, данный шаг - очередная попытка наложить тень на деятельность российских миротворцев.

"В соответствии с законами Азербайджана, будут предприняты решительные шаги для нейтрализации незаконных армянских вооруженных формирований, совершивших террористический акт", - указывается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani soldier killed by sniper shot
Версия на азербайджанском языке Hərbi qulluqçumuz şəhid olub

Самое читаемое

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
ФотоПолиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
13 октября 2021 г. 11:54
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
13 октября 2021 г. 11:39
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
Эксперт: Азербайджан показал всему миру, что он сильнейший игрок на Южном Кавказе
Эксперт: Азербайджан показал всему миру, что он сильнейший игрок на Южном Кавказе
8 октября 2021 г. 12:30
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi