Погиб азербайджанский военнослужащий

Армянские вооруженные формирования, находящиеся на территории временного размещения российских миротворцев, совершили очередной террористический акт.

Армянские вооруженные формирования, находящиеся на территории временного размещения российских миротворцев в Азербайджане, совершили очередной террористический акт.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, 14 октября приблизительно в 18:15 в результате снайперского выстрела, совершенного вооруженными армянскими формированиями, погиб азербайджанский военнослужащий Афган Бахрам оглу Хамзаев.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким шехида.

В ведомстве отметили, что для расследования данной провокации уже направлен запрос в Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

"Совершение террористического акта незаконными армянскими формированиями во время проведения в Минске встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России является целенаправленной провокацией", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что подобным образом Армения старается повысить напряженность в регионе и препятствовать реализации положений трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Кроме того, данный шаг - очередная попытка наложить тень на деятельность российских миротворцев.

"В соответствии с законами Азербайджана, будут предприняты решительные шаги для нейтрализации незаконных армянских вооруженных формирований, совершивших террористический акт", - указывается в сообщении.