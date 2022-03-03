Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Товузском направлении

2 марта с 20:50 до 21:16 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Коханаби и Асрик Джырд

2 марта с 20:50 до 21:16 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Коханаби и Асрик Джырдахан Товузского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Подразделения нашей армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.