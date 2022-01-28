Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района

27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Коханеб

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27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, приняли соответствующие меры. Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка полностью контролируется азербайджанской армией. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

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