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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района 27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Коханеб
Армия
28 января 2022 г. 12:55
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района

27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, приняли соответствующие меры.

Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка полностью контролируется азербайджанской армией.

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Версия на английском языке Armenian armed forces fire on Azerbaijani positions in Tovuz district 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan ordusu Tovuzu istiqamətindəki mövqelərimizi atəşə tutub"

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