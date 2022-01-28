Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района

27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, приняли соответствующие меры.
Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка полностью контролируется азербайджанской армией.