Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы

4 августа в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Азизли Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллидже Кельбаджарск

4 августа в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Азизли Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллидже Кельбаджарского района. Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении.