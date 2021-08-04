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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы 4 августа в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Азизли Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллидже Кельбаджарск
Армия
4 августа 2021 г. 18:30
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы

4 августа в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Азизли Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллидже Кельбаджарского района. Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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