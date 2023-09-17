Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 17 сентября с 00:20 до 00:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Зяркенд и Юхары Загалы Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Дямирчидам и Истису Кяльбаджарского района.

Кроме того, в 05:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - подчеркнули в оборонном ведомстве.