Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.
Об этом
Согласно информации, 19 августа в 16:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Азизли Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - подчеркнули в оборонном ведомстве.