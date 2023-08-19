Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

19 августа в 16:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Азизли Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарс

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 19 августа в 16:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Азизли Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - подчеркнули в оборонном ведомстве.